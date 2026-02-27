La discussione sulla riforma del congedo parentale ha fatto emergere una questione legata all’uso dei Sad come copertura temporanea, pratica ormai considerata fuori norma. La proposta avanzata dal Pd viene respinta per mancanza di risorse, lasciando in sospeso un tema che riguarda le modalità di gestione delle assenze e il rispetto delle regole.

La Rgs dice di piantarla con le coperture farlocche come quelle usate per l'ultima proposta sul congedo parentale. E mette il punto sui Sussidi ambientali dannosi: sono un aggregato, non una voce di bilancio Il “carrello tricolore” di Urso diventa elettrico. L'assurdità del decreto Energia Landini si autosabota. Non firma i rinnovi e la Cgil rimane esclusa dai tavoli regionali La proposta del Pd sul congedo parentale, bloccata sul nascere per mancanza di coperture, lascia sul campo una vittima collaterale: il mito dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad). Per garantire 5 mesi di retribuzione al 100 per cento dello stipendio per entrambi i genitori servono 3 miliardi di euro, che Elly Schlein suggerisce di coprire attraverso la “rimodulazione e l’eliminazione” dei Sad. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ragioneria e Pd, la fine dell’uso dei Sad come copertura fittizia

