Due dei giovani feriti durante l’aggressione di Capodanno a Villa Verucchio riceveranno un risarcimento di 5 mila euro ciascuno. La decisione riguarda le vittime dell’evento violento avvenuto nella notte di festa. La cifra, definita minima, mira a riconoscere il danno subito senza entrare nel merito di eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

Saranno risarciti con 5mila euro a testa due dei feriti nell’aggressione di Capodanno a Villa Verucchio. Lo ha reso noto il Comune in una nota che ha specificato che la " Fondazione emiliano romagnola per le vittime di reato " ha accolto la richiesta di sostegno economico proposta dall’amministrazione comunale di Verucchio a favore di Diego e Nicolò. I due 18enni erano stati accoltellati insieme ad altre due persone – una coppa di coniugi romani – il 31 dicembre 2024 a Villa Verucchio da Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, poi ucciso dal luogotenente Luciano Masini comandante della stazione dei carabinieri, al quale il gip di Rimini ha riconosciuto di aver agito per "legittima difesa", archiviando le accuse inizialmente formulate nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ragazzi accoltellati. In arrivo risarcimenti per le vittime di Sitta: "Una cifra minima"

