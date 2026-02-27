Ragazza di 27 anni trovata morta in casa a Torino San Paolo le cause sono da accertare
Una ragazza di 27 anni è stata trovata senza vita questa mattina in un appartamento di corso Racconigi 8 a Torino, nei pressi dell’incrocio con corso Francia. La polizia è intervenuta sul posto per i primi accertamenti, mentre le cause del decesso sono ancora da chiarire. Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine che stanno conducendo gli approfondimenti del caso.
Una ragazza italiana di 27 anni è stata trovata priva di vita nella mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, in un appartamento del palazzo di corso Racconigi 8 a Torino, vicino all'incrocio con corso Francia, dove era residente. Gli agenti delle volanti della polizia di Stato, intervenuti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano: è Aurora Livoli, romana, 19 anni. Si era allontanata da casa a novembreÈ stata identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano la mattina del 29 dicembre.
Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano: è Aurora Livoli, romana, 19 anni. Si era allontanata da casa a novembreÈ stata identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano la mattina del 29 dicembre.
Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.
Temi più discussi: La maestra di Lentiai morta di tumore a 27 anni: Il suo ricordo non sparirà mai; Lo straziante addio a Benedetta De Paris: comunità in lutto per la morte a 27 anni di età della giovane maestra d'asilo; La malattia spegne il sorriso di Benedetta De Paris. Aveva solo 27 anni. La rassegna di venerdì 20 febbraio; Auto fuori strada sulla statale a Mesenzana, ferita una donna di 27 anni.
Gessica Disertore morta a 27 anni sulla nave da crociera, il legale: Non può essere suicidio, troppo fentanyl nel sanguePer la procura di Bari la giovane si sarebbe tolta la vita, ma secondo i familiari ci sarebbero diverse anomalie nelle indagini. L'avvocato: Era in uno stato di sedazione profonda, perdita di coscien ... today.it
Auto in un canale, muore giovane di 27 anniErano circa le 4 del mattino quando in via Poggio alle Viti, nella zona al limite tra Viareggio e Montramito, l’auto guidata da Duccio Sargentini, 27 anni di Massarosa, è finita fuori strada per ragio ... noitv.it
Sacra di San Michele (Torino) - facebook.com facebook
La Città di Torino augura a tutte e a tutti un buon San Valentino In piazza San Carlo, all’angolo con via Maria Teresa, il “Cuore di Fiori di San Valentino” sarà visibile per tutta la settimana come simbolo di cura, bellezza e attenzione per la comunità x.com