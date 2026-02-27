Ragazza di 27 anni trovata morta in casa a Torino San Paolo le cause sono da accertare

Una ragazza di 27 anni è stata trovata senza vita questa mattina in un appartamento di corso Racconigi 8 a Torino, nei pressi dell’incrocio con corso Francia. La polizia è intervenuta sul posto per i primi accertamenti, mentre le cause del decesso sono ancora da chiarire. Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine che stanno conducendo gli approfondimenti del caso.