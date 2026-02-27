Raf un problema di salute preoccupa | svelato l’intervento prima di Sanremo 2026

Raf ha annunciato di aver affrontato un intervento chirurgico legato a un problema di salute. La notizia arriva poco prima di Sanremo 2026, mentre sul palco dell’Ariston si susseguono esibizioni di artisti di diversa provenienza e stili. La sua presenza scenica continua a essere centrale durante l’evento, nonostante le recenti preoccupazioni per la sua condizione di salute.

Mentre sul palco dell’Ariston si alternano look eccentrici e ospiti internazionali, tra cui Elettra Lamborghini, a catturare l’attenzione del pubblico è anche la presenza scenica di Raf. A 66 anni, il cantante pugliese si è presentato al Festival di Sanremo 2026 con un fisico asciutto, pelle distesa e un’energia che ha sorpreso fan e addetti ai lavori. Sui social in molti hanno parlato di un aspetto “inspiegabile”, quasi fuori dal tempo. Ma dietro quella forma smagliante e una voce ancora potente si nasconde un passaggio delicato legato alla salute, affrontato lontano dai riflettori. L’apparizione all’Ariston accende i social. Fisico tonico, sguardo luminoso e performance sicura: Raf è salito sul palco con una presenza che non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L’intervista a Raf - Festival di Sanremo 2026

