(askanews) — Serena Brancale si commuove in conferenza stampa. Il brano che porta in gara a Sanremo, Qui con me, è molto personale, perché è dedicato a sua madre scomparsa pochi anni fa. «Quando canto guardo su e lei è lì con me, alzando il braccio la indico e questa cosa mi aiuta tantissimo», ha raccontato. Un brano, ha detto, che per quello che significa «ora è di tutti; mi sono in qualche modo liberata, è come una liberazione. La musica non è solo accordi, ballare, quello che mi piace fare, la musica è anche una riflessione e quest'anno sul palco porto proprio una carezza e una lettera a mia madre».

© Iodonna.it - "Qui con me" è dedicata alla mamma scomparsa alcuni anni fa

Serena Brancale sarà molto emozionata a Sanremo 2026: è in gara con Qui con me un brano dedicato alla mamma scomparsa sei anni faLa cantante torna in gara con Qui con me un brano toccante dedicato alla madre scomparsa sei anni fa.

Poliedrica cantante pugliese, Serena Brancale porta all'Ariston un brano struggente dedicata alla mamma scomparsa sei anni faArtista pugliese poliedrica e dalla voce potentissima, Serena Brancale anche quest’anno è nei 30 Big in gara al Festival di Sanremo con il brano Qui...

Serena Brancale canta Qui con me a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzoneSerena Brancale Qui con me in gara al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano in lizza per la vittoria della kermesse. superguidatv.it

Sanremo 2026, chi era la mamma di Serena Brancale. Il post commovente: Sei sempre qui con meBrancale, che nella classifica della terza serata della kermesse canora è risultata nella top 5, ha affidato ai social parole intense che richiamano proprio il testo del brano ... dire.it

La cantante torna all'Ariston con 'Qui con un me' dedicata alla madre scomparsa nel 2020. Sul palco anche la sorella Nicole come direttrice d'orchestra