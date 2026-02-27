Questo video non mostra i bombardamenti pakistani su Kabul del 2026

Il 26 febbraio 2026, sui social è stato diffuso un breve video che, secondo alcune fonti, mostrerebbe un attacco a Kabul. La sera di quel giorno circolavano notizie di raid pakistani in Afghanistan, ma il video non documenta i bombardamenti avvenuti a Kabul. Nessun elemento nel filmato conferma l’evento descritto.

La sera del 26 febbraio 2026, mentre si diffondevano notizie di raid pakistani in Afghanistan, sui social ha iniziato a girare un breve video che mostrerebbe l’attacco a Kabul. La clip è stata condivisa con una descrizione che parla di un bombardamento dell’Aeronautica pakistana contro “il quartier generale dei talebani a Kabul”, accumulando decine di migliaia di visualizzazioni in poche ore. Per chi ha fretta. Il 27 febbraio 2026 sono stati riportati raid pakistani su obiettivi in Afghanistan.. Il video virale che “proverebbe” i bombardamenti su Kabul non è di febbraio 2026: è un filmato d’archivio su Baghdad (Iraq), marzo 2003.. Analisi. Il video è stato rilanciato con formule da breaking news, come nel caso dell’account X “War Radar” (@WarRadas2), poi rimosso. 🔗 Leggi su Open.online

Venezuela, questo video non mostra i bombardamenti USA contro CaracasCircolano numerosi contenuti falsi attribuiti al recente bombardamento americano sul Venezuela.

Attacco di jet pakistani su Kabul, nuova escalation nella guerra tra talebani e Pakistan: l'esplosione e la raffica di mitra nella capitale afganaJet Pakistani avrebbero colpito la capitale afgana Kabul, poche ore dopo l'annuncio da parte del governo talebano di aver lanciato un'offensiva di...

