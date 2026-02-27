Questa uscita è un obbrobrio | pasticcio del portiere il telecronista commenta così

Durante la partita, un errore del portiere ha attirato l’attenzione, suscitando commenti critici da parte del telecronista. L’attaccante della squadra ospite ha saputo reagire e ha messo a segno un gol importante, che ha determinato il risultato finale e la qualificazione. La scena ha movimentato il match e portato alla ribalta alcuni momenti chiave della sfida.

L'attaccante del Rijeka si riscatta dopo un errore segnando il gol del 3-1 contro l'Omonia Nicosia, chiudendo partita e qualificazione. Decisivo però anche l'errore della difesa avversaria: uscita sbagliata di Uzoho e disattenzione del difensore permettono ad Adu Adjei di segnare da lontano.