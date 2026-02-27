Questa mattina la celebrazione dell’87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Questa mattina si è svolta al Comando provinciale di Frosinone la cerimonia per l’87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Alla celebrazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e membri del corpo, che hanno assistito a un momento commemorativo. L’evento ha incluso la consegna di riconoscimenti e un breve discorso ufficiale. La giornata ha visto anche dimostrazioni pratiche di intervento.

