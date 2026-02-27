Quelli di Innsbruck avevano ogni genere di fornitura dai napoletani continue richieste la testimonianza dell’operatrice di Bolzano

Un’operatrice di Bolzano ha riferito che i fornitori di Innsbruck avevano a disposizione vari materiali, tra cui sacchetti e ghiaccio. Ha inoltre aggiunto che i napoletani facevano richieste frequenti e continue di diversi beni. Queste testimonianze si concentrano sulla disponibilità di forniture e sui comportamenti dei gruppi coinvolti durante l’evento.

“Quelli di Innsbruck avevano ogni genere di fornitura, sacchetti, ghiaccio e altro. Dai napoletani invece continue richieste”. È una frase dell’operatrice sanitaria di Bolzano che ha schiacciato chi l’ha ascoltata e verbalizzata e chi la deve leggere. Dentro c’è la differenza tra un’équipe medica che arriva con tutto e un’altra che chiede, cerca, si adatta. È lo sfondo materiale di una mattina – quella del 23 dicembre del 2025 nella sala operatoria del San Maurizio di Bolzano – in cui ogni dettaglio è stato decisivo nella costruzione di una tragedia arrivata fino all’ultimo respiro di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e 4 mesi, morto perché il cuore che gli era stato impiantato era stato “inglobato in un blocco di ghiaccio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

