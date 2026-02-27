Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 27 febbraio 2026

Stasera, alle 21:20 su Rete 4, va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La puntata di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, è dedicata a temi di attualità e cronaca, con interventi di ospiti e collegamenti in diretta. Il format si propone di analizzare fatti recenti e vicende di stretta attualità.

Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro del programma il giallo di Garlasco: la consulenza appena depositata della dottoressa Cristina Cattaneo potrebbe segnare una svolta nel caso, soprattutto se la durata dell'aggressione fosse più lunga rispetto alle sentenze. Si torna a parlare anche della morte di Pierina Paganelli, dove continuano ad allargarsi le zone d'ombra del delitto di Rimini.