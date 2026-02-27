Bianca Balti, modella italiana, sarà presente al Festival di Sanremo 2026, dove è stata annunciata come ospite speciale. Per questa partecipazione, ha ricevuto un compenso che si aggira intorno a una cifra specifica, definita dai contratti firmati con gli organizzatori dell'evento. La presenza di Balti si aggiunge a quella di altri artisti e celebrità che prenderanno parte alla manifestazione.

Quanto guadagna Bianca Balti, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 nella serata di stasera, venerdì 27 febbraio 2026, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini? Stiamo parlando di una top model famosa in tutto il mondo. Sullo stipendio di Bianca Balti per Sanremo 2026 possiamo dire subito che non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Quel che sappiamo è che il cachet della co-conduttrici e co-conduttori che si sono alternati negli anni scorsi dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro a serata. Cifre che potrebbero essere più basse nel caso di una semplice ospitata e in ogni caso non sono state ufficializzate dalla Rai. Per lei ovviamente il grosso dei guadagni arriva grazie al suo lavoro di top model, con tutti i grandi marchi della moda pronti a contendersela. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quanto guadagna Bianca Balti: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026

