Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Oggi il costo dell’energia elettrica nel mercato libero viene determinato dal Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia. Il PUN funziona come parametro principale per definire le tariffe e le transazioni tra produttori e distributori. Il suo valore varia quotidianamente in base alle condizioni di mercato.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per i fornitori del mercato libero e per la formazione delle offerte ai consumatori finali. Al 27 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,107 €kWh (107,46 €MWh). Analizzando i dati delle ultime settimane, il prezzo medio mensile di febbraio 2026 si aggira intorno a 0,12 €kWh, con oscillazioni tra 0,086 €kWh e 0,159 €kWh nei giorni più recenti. Questi valori rappresentano il costo della sola componente energia, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, accise e IVA per ottenere il prezzo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

