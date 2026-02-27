Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Garmisch 2026 | orari n di pettorale tv

Sabato 28 febbraio, a Garmisch-Partenkirchen, si svolge la discesa libera maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Sono previsti gli orari di partenza, i numeri di pettorale e le trasmissioni televisive. La gara segna la ripresa ufficiale della competizione dopo la pausa dedicata alle Olimpiadi di Milano Cortina. La competizione vede in gara gli atleti italiani e altri partecipanti internazionali.

Dopo una lunga parentesi riservata alle Olimpiadi di Milano Cortina, riparte ufficialmente sabato 28 febbraio anche la Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino con lo svolgimento della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Partenza prevista alle ore 11.15 sulla ‘Kandahar’, con una possibile riedizione della sfida totale tra Svizzera e Italia per la vittoria. Riflettori puntati sul fresco campione olimpico di specialità Franjo Von Allmen e sull’altro fenomeno elvetico Marco Odermatt, ma l’ambiziosa squadra azzurra può puntare alle posizioni di vertice con Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse. Obiettivo top10 non impossibile inoltre per Christof Innerhofer e Benjamin Jacques Alliod. 🔗 Leggi su Oasport.it

