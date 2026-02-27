Quando parte Sofia Goggia nel superG di Soldeu 2026 | orario n di pettorale tv

Il superG femminile di Soldeu si svolgerà sabato 28 febbraio alle 10, con dieci atlete italiane in gara. Sofia Goggia sarà tra le prime a scendere, indossando il pettorale numero uno. La competizione fa parte della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino e sarà trasmessa in diretta televisiva. La partenza è prevista per le prime atlete in mattinata.

Saranno ben dieci le azzurre al via del superG femminile di Soldeu (Andorra), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: sabato 28 febbraio l'azione scatterà alle ore 10.15 e saranno 58 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 10.31.00: il superG femminile di Soldeu, infatti, inizierà alle ore 10.15 e le atlete dall'1 al 15 scatteranno a distanza di 2'00" l'una dall'altra. Per il superG femminile di Soldeu (Andorra) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.