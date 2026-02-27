Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Garmisch 2026 | orario n di pettorale tv

Da oasport.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La discesa maschile della Coppa del Mondo di sci alpino si terrà sabato 28 febbraio a Garmisch Partenkirchen, in Germania. Giovanni Franzoni partirà con il pettorale numero 5 e la gara inizierà alle ore 11. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva.

La discesa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, prevista sabato 28 febbraio a Garmisch Partenkirchen (Germania), prenderà il via alle ore 11.45, con sette azzurri al cancelletto di partenza, tra i quali Giovanni Franzoni. Giovanni Franzoni, essendo inserito nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurro scatterà con il numero 13. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 2’20”, l’italiano, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 12:11:40. Per la discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD dalle 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando parte giovanni franzoni nella discesa di garmisch 2026 orario n di pettorale tv
© Oasport.it - Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Garmisch 2026: orario, n. di pettorale, tv

Quando parte Giovanni Franzoni nella prima prova di discesa a Garmisch 2026: orario, n. di pettorale, tvGiovanni Franzoni tornerà in scena dopo essersi distinto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato la medaglia d’argento...

Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Garmisch 2026: orario, n. di pettorale, tvLa seconda prova cronometrata della discesa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, prevista venerdì 27 febbraio a Garmisch...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Quando parte Giovanni Franzoni nella prima prova di discesa a Garmisch 2026: orario, n. di pettorale, tv; Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Garmisch 2026: orario, n. di pettorale, tv; Dove vive Giovanni Franzoni, campione del mondo di discesa libera; Alle 10.00 si parte a Garmisch, Franzoni il primo azzurro in pista nel training sulla 'Kandahar' verso la discesa di sabato.

Quando parte Giovanni Franzoni nella seconda prova di discesa a Garmisch 2026: orario, n. di pettorale, tvLa seconda prova cronometrata della discesa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, prevista venerdì 27 febbraio a Garmisch Partenkirchen ... oasport.it

Quando parte Giovanni Franzoni nella prima prova di discesa a Garmisch 2026: orario, n. di pettorale, tvGiovanni Franzoni tornerà in scena dopo essersi distinto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato la medaglia d'argento in ... oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.