Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Garmisch 2026 | orario n di pettorale tv

La discesa maschile della Coppa del Mondo di sci alpino si terrà sabato 28 febbraio a Garmisch Partenkirchen, in Germania. Giovanni Franzoni partirà con il pettorale numero 5 e la gara inizierà alle ore 11. La trasmissione sarà visibile in diretta televisiva.

La discesa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, prevista sabato 28 febbraio a Garmisch Partenkirchen (Germania), prenderà il via alle ore 11.45, con sette azzurri al cancelletto di partenza, tra i quali Giovanni Franzoni. Giovanni Franzoni, essendo inserito nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15: l’azzurro scatterà con il numero 13. Dato che tra i numeri 1 e 5 l’intervallo di partenza è di 2’00” e dal 6 è di 2’20”, l’italiano, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 12:11:40. Per la discesa maschile di Garmisch Partenkirchen (Germania) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD dalle 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni tornerà in scena dopo essersi distinto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato la medaglia d'argento...

La seconda prova cronometrata della discesa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, prevista venerdì 27 febbraio a Garmisch...

Nella prima prova della discesa di Garmisch, sulla Kandahar 1, il miglior tempo è di Giovanni Franzoni in 1’49”52. Nelle prove l’Azzurro tende a spingere molto e anche oggi cerca subito il riferimento pieno. Secondo lo sloveno Martin Cater a +0,21, davanti all - facebook.com facebook

Altro capolavoro di GIOVANNI FRANZONI! Discesa sontuosa, praticamente identica a quella di sabato. Vince la prova davanti a 3 svizzeri (Monney a 18 centesimi, Odermatt a 28 e Von Allmen a 42). Vinatzer, in slalom, avrà più di un secondo da gestire su gen x.com