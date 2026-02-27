Quando lo sci alpino oggi in tv | orari discesa Soldeu e prova Garmisch startlist streaming

Oggi gli appassionati di sci alpino possono seguire in diretta le gare di discesa a Soldeu e Garmisch, con dettagli su orari e startlist disponibili in tempo reale. Le prove promettono sfide emozionanti tra i migliori atleti del circuito, con gli spettatori che attendono con entusiasmo il via delle competizioni. Lo spettacolo si svolge su piste di alta montagna, con un pubblico pronto a tifare per i propri favoriti.

La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a regalare un fine settimana di grandi emozioni agli appassionati. Il menù di giornata propone la discesa libera di Soldeu per il settore femminile, partenza prevista alle 11:00, mentre a Garmisch-Partenkirchen si disputa la seconda prova cronometrata in vista della libera di domani, il via sarà alle 10:00. Ad Andorra parte il lungo sprint per provare a scalzare l’infortunata Lindsey Vonn dalla testa della classifica di specialità. Un nutrito gruppo di atlete si darà battaglia per provare a vincere un trofeo che prima della discesa olimpica sembrava praticamente assegnato. La pista Aliga ospita il primo atto del duello tra le pretendenti a quella Coppa di specialità che sembrava ormai appannaggio dell’eterna fuoriclasse statunitense estromessa dal destino avverso nella discesa olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

#SciAlpino Brignone rinuncia alla discesa di Soldeu, è ufficiale: la startlist, con l'Italia che punta su Goggia, Nicol Delago e Pirovano #FISAlpine #AlpineSkiing #26Febbraio #scialpinofemminile dlvr.it/TR9wFB x.com

Le parole della doppia campionessa olimpica, che oggi non ha disputato precauzionalmente l'ultima prova cronometrata ed è stata tolta dalle iscritte alla discesa di domani, alla vigilia della tre giorni di Soldeu #scialpino #federicabrignone - facebook.com facebook