quando il microbioma del suolo fa la differenza nel bicchiere

Nel mondo della produzione alimentare, l'attenzione si concentra sempre più sulla qualità del suolo e sulla sua influenza sui prodotti finali. Un microbioma ricco e diversificato può influenzare direttamente le caratteristiche di frutta, verdura e cereali, determinando differenze che spesso passano inosservate. La relazione tra il suolo e il cibo che mangiamo diventa così un elemento chiave da considerare.

C’è un mondo invisibile sotto i nostri piedi, un universo brulicante di vita che lavora in silenzio, trasformando minerali in sapori, sostanza organica in carattere, chimica in complessità. È il microbioma del suolo, e da qualche anno stiamo iniziando a capire che forse è lui il vero artefice di ciò che chiamiamo terroir. Per decenni abbiamo parlato di terroir guardando in superficie: la roccia madre, l’esposizione, il clima. Ma sotto, dove lo sguardo non arriva, si consuma una storia parallela fatta di batteri, funghi, attinomiceti e una miriade di altri organismi che dialogano costantemente con le radici della vite. E questo dialogo,... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

