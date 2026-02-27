Il Pentagono ha rivolto un ultimatum a Anthropic, una delle aziende leader nel settore dell’intelligenza artificiale. La questione riguarda le restrizioni e le condizioni imposte dall’ente militare, che hanno portato l’azienda a dover fare scelte importanti e a pagare un prezzo per le proprie posizioni. La vicenda mette in evidenza le difficoltà di bilanciare etica, affari e richieste governative nel mondo tecnologico.

Mentre altri big della tecnologia hanno ceduto, la startup si rifiuta di aprire Claude a qualsiasi uso militare, rischiando di perdere l’accesso alle reti governative e un contratto da oltre 200 milioni di dollari C’è un momento in cui essere i buoni della Silicon Valley smette di essere marketing e diventa un conto da pagare. Per Anthropic, quel momento è arrivato giovedì sera, quando Dario Amodei ha annunciato che non avrebbe ceduto alle pressioni del Pentagono. “Non possiamo permettere che Claude metta a rischio soldati e civili”, ha scritto Amodei, sapendo che dall’altra parte c’era il Segretario della Difesa Pete Hegseth con un ultimatum: togliete i paletti entro venerdì o vi tagliamo fuori dai 200 milioni di dollari del contratto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quando “fare i bravi” costa caro: Anthropic e l’ultimatum del Pentagono

Anthropic non rispetterà l’ultimatum del Pentagono sugli usi militari dei suoi sistemi di AI«In buona coscienza non possiamo accogliere la loro richiesta», ha detto il capo della società rispondendo al segretario alla Difesa degli Stati...

Anthropic nel mirino del Pentagono: chi sono i fratelli Dario e Daniela Amodei – la schedaNell’inarrestabile corsa all’intelligenza artificiale, tra colossi tecnologici ed emergenti startup multimiliardarie, negli Stati Uniti, terreno...

