Qualificazioni Mondiali 2027 l’Italia sommerge la Gran Bretagna a domicilio

L’Italia di Luca Banchi ha conquistato una vittoria convincente in trasferta contro la Gran Bretagna, con il punteggio di 93-57, durante la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027. La Nazionale ha dimostrato grande compattezza e precisione sul parquet avversario, portando a casa un risultato che rafforza la sua posizione nel girone di qualificazione.

Serata perfetta per l’Italbasket! Straordinaria prestazione della Nazionale di Luca Banchi, che domina in casa della Gran Bretagna per 93-57 nella terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2027. Una vittoria importantissima per gli azzurri nella corsa alla seconda fase e lunedì sera si ripete la sfida in quel di Livorno. Una partita mai in discussione con l’Italia che ha passeggiato già a fine primo quarto, chiudendo sul +18. Il miglior marcatore dell’Italia è Nico Mannion con 19 punti ed in doppia cifra chiudono anche Amedeo Della Valle (11) e Momo Diouf (10). Gli azzurri vanno tutti a referto e sicuramente da segnalare l’esordio di Giovanni Veronesi con 8 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket, i convocati dell'Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna

Qualificazioni Mondiali 2027: i 12 convocati per Gran Bretagna-Italia, esclusi Flaccadori, Bortolani e Ferrari

