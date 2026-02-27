Gli azzurri del basket sono arrivati a Newcastle per la terza partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2027. La sfida contro la Gran Bretagna si avvicina e la rosa definitiva è stata comunicata, con alcuni giocatori esclusi rispetto alle convocazioni precedenti. La partita rappresenta un momento importante per il percorso della nazionale nelle qualificazioni.

Il commissario tecnico Luca Banchi ha diramato la lista dei dodici giocatori che prenderanno parte al match. Esclusi per motivi fisici sono Giordano Bortolani, Francesco Ferrari e Diego Flaccadori, a riposo precauzionale per un affaticamento muscolare, in accordo con lo staff medico. La selezione è stata affidata all’esperienza del gruppo, che vede la presenza di elementi capaci di offrire leadership e continuità agli schemi offensivi e difensivi impiegati nella finestra di novembre. Per Giovanni Veronesi, ala della Vanoli Cremona, si tratta della prima esperienza con la Nazionale maggiore: non ha mai fatto parte delle selezioni giovanili. In questa stagione di Serie A ha registrato una media di 24,6 minuti e 10,2 punti in 19 gare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Qualificazioni Mondiali 2027: i 12 convocati per Gran Bretagna-Italia, esclusi Flaccadori, Bortolani e Ferrari

