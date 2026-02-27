Un nuovo allestimento di Puccini ha attirato grande attenzione in Kazakistan, riuscendo a riempire un teatro di Almaty. La produzione, che porta il compositore italiano nel cuore dell’Asia centrale, ha riscosso un notevole successo tra il pubblico locale. La serata ha segnato un momento importante per il panorama culturale della regione, con molti spettatori che hanno partecipato all’evento.

Portare Puccini in Kazakistan, nel cuore dell’Asia centrale. Fare il tutto esaurito in un teatro di Almaty. E’ quello che è riuscito a una giovane coreografa e regista italiana, Caterina Mochi Sismondi. Che ha portato in scena Puccini a settemila chilometri da qui. Lo spettacolo si chiama "Puccini Dance Circus Opera": è andato in scena giovedì scorso al Teatro dell’Opera "Abay" di Almaty. Alla fine, tutti in piedi ad applaudire. Kazaki dai tratti spigolosi e diplomatici italiani, l’ambasciatore in Kazakistan Antonello De Riu e il direttore dell’istituto italiano di cultura ad Almaty Edoardo Crisafulli. C’è anche molta Toscana in questo successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Puccini Dance Circus Opera. Successo in Kazakistan

Danza contemporanea e opera al femminile: le quattro eroine di Giacomo PucciniGiovedì 29 gennaio la compagnia Artemis Danza presenta al Teatro Comunale di Russi “Puccini’s Opera.

Temi più discussi: PUCCINI DANCE CIRCUS OPERA; ZIRKUS CHARLES KNIE NEWS 21-02-26; FIOCCO ROSA: E’ nata Mulan Grace Sblattero; CIRCUS MEDRANO SCHWEIZ: AL VIA IL TOUR 2026.

Teatro, in Kazakistan ‘Puccini Dance Circus Opera’Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario pucciniano e nell'ottica di rafforzare i legami culturali tra Italia e Kazakistan, l'Ambasciata d'Italia in Astana e l'Istituto Italiano di Cultura di ... 9colonne.it

Il Puccini Dance Circus Opera approda al teatro Abay di AlmatyNell'ambito delle celebrazioni per il centenario pucciniano e nell'ottica di rafforzare i legami culturali tra Italia e Kazakistan, l'ambasciata d'Italia in Astana e l'Istituto italiano di Cultura di ... ansa.it

Miguel Angel Fabre. . Nessun Dorma - M.A.FABRE - Compositor Giacomo Puccini - Arreglos Musicales Miguel Ángel Fabre - Estudio DMC MUSIC - Código de registro: 2601294406615 - www.mafabre.es # # #cancionesitalia #artista #musicaitaliana #radio #it - facebook.com facebook

Per le celebrazioni per il centenario pucciniano e per rafforzare i legami culturali tra Italia e Kazakistan, l'Ambasciata d'Italia in Astana e l'Istituto Italiano di Cultura x.com