Provvedimenti disciplinari per i medici del Monaldi coinvolti nel trapianto del piccolo Domenico
Sono state avviate procedure disciplinari nei confronti dei medici del Monaldi coinvolti nel trapianto che ha riguardato il piccolo Domenico, deceduto il 21 febbraio. Le autorità hanno avviato le indagini e adottato i provvedimenti necessari. La vicenda riguarda le operazioni svolte presso l’ospedale e la responsabilità dei professionisti coinvolti nel caso.
Procedure disciplinari per i medici del Monaldi coinvolti nel trapianto del piccolo Domenico, morto il 21 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La morte del piccolo Domenico: “Documentazione incompleta dal Monaldi sul trapianto"AGI - La documentazione rilasciata dal Monaldi risulta "incompleta", secondo quanto riferisce all'AGI l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della...
Leggi anche: Trapianto fallito al Monaldi, è morto il piccolo Domenico
