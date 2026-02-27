Provvedimenti disciplinari per i medici del Monaldi coinvolti nel trapianto del piccolo Domenico

Sono state avviate procedure disciplinari nei confronti dei medici del Monaldi coinvolti nel trapianto che ha riguardato il piccolo Domenico, deceduto il 21 febbraio. Le autorità hanno avviato le indagini e adottato i provvedimenti necessari. La vicenda riguarda le operazioni svolte presso l’ospedale e la responsabilità dei professionisti coinvolti nel caso.

La morte del piccolo Domenico: “Documentazione incompleta dal Monaldi sul trapianto"AGI - La documentazione rilasciata dal Monaldi risulta "incompleta", secondo quanto riferisce all'AGI l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della...

