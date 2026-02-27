Provocano incidente con tre feriti | a giudizio automobilista ubriaco e una donna

Un incidente si è verificato all’incrocio tra via Cavour e via Libertà a Campobello di Licata, coinvolgendo un automobilista che si trovava in stato di ebbrezza e una donna. Tre giovani sono rimasti feriti nello scontro. L’automobilista, risultato positivo all’alcol test, ha la patente sospesa e guidava un’auto senza assicurazione. È stato quindi chiamato a rispondere di diversi reati.

Uno scontro all'incrocio tra via Cavour e via Libertà, a Campobello di Licata, tre giovani feriti e un automobilista trovato ubriaco al volante, con la patente sospesa e l'auto senza assicurazione. Per quell'incidente Vincenzo Corbo, 35 anni, e Giovanna Malvina, 73 anni, entrambi di Campobello di.