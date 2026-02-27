La Protezione Civile ha aperto un bando per reclutare 65.964 volontari che prenderanno parte a progetti di servizio civile universale tra il 2026 e il 2027. La ricerca riguarda persone disposte a partecipare sia in Italia che all’estero, con modalità e tempi di presentazione delle domande ancora da definire. Il percorso si rivolge a chi desidera contribuire alle attività di assistenza e supporto organizzate dall’ente.

La Protezione Civile ha annunciato l’apertura delle candidature per il nuovo bando di servizio civile universale, offrendo a quasi 66.000 giovani la possibilità di partecipare a progetti in Italia e all’estero tra il 2026 e il 2027. Il bando, pubblicato il 24 febbraio sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, resterà aperto fino alle ore 14 dell’8 aprile. L’iniziativa mira a coinvolgere ragazzi tra i 18 e i 28 anni in attività di volontariato, prevenzione e sensibilizzazione sui rischi naturali e antropici, con particolare attenzione a programmi come “Io non rischio 365: buone pratiche di protezione civile 4”, promosso da ANPAS in collaborazione con la Fondazione CIMA e il Dipartimento della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Protezione Civile cerca 65964 volontari per progetti in Italia e all'estero, come e quando fare domanda

La Protezione civile di Sondrio cerca nuovi volontariUn occhio molto attento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e uno proiettato su un futuro ancora più a lungo termine, senza ovviamente trascurare...

Monreale, bando Servizio Civile 2026: 11 progetti finanziati, come fare domandaMonreale – Un’importante opportunità di crescita professionale e sociale si apre per i giovani di Monreale.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Protezione Civile cerca 65964 volontari per progetti in Italia e all'estero, come e quando fare domandaProtezione Civile: bando per 65.964 volontari in progetti di servizio civile universale tra il 2026 e il 2027. Domande entro l’8 aprile. virgilio.it

La Protezione civile cerca nuove leveSONDRIOAl via il corso per volontari della Protezione civile. Il Ccv-So (Comitato coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile), con il Gruppo Formazione & Divulgazione e in ... ilgiorno.it