Protesta FedEx | 17 anni di lavoro finiti per 10 kg di peso

Questa mattina a Modena si è svolta una protesta davanti allo stabilimento FedEx di via Germania, organizzata dai sindacalisti dei Si Cobas. I manifestanti hanno evidenziato che un lavoratore ha perso il lavoro dopo aver trasportato un pacco di circa 10 chili, accumulando 17 anni di esperienza nel turno di lavoro. La protesta si è svolta con la presenza di alcuni attivisti e senza incidenti.

La protesta dei Si Cobas Questa mattina a Modena si è verificata una protesta davanti allo stabilimento FedEx di via Germania, organizzata dai sindacalisti dei Si Cobas. La mobilitazione è scaturita dal licenziamento di un lavoratore dopo 17 anni di servizio, descritto dal sindacato come emblematico di precarietà e mancanza di tutela. Il dipendente è stato licenziato perché non riesce più a sollevare pacchi sopra i 10 chilogrammi, una situazione che, secondo i Si Cobas, si sta ripetendo in altre filiali FedEx, dove sono in corso mobilitazioni simili. L'intervento della polizia La polizia in tenuta antisommossa è intervenuta per disperdere i manifestanti, che si erano sdraiati in strada per bloccare i camion in uscita dallo stabilimento.