Oggi a Bologna, gli attivisti anti Museo dei Bambini hanno organizzato una protesta, ma al Comune nessuno si è presentato. Il cantiere di Futura, il museo al Pilastro, resta chiuso e abbandonato, senza interventi o comunicazioni ufficiali. La situazione si mantiene invariata, mentre le tensioni tra le parti continuano a crescere senza risposte concrete.

Bologna, 27 febbraio 2026 – Tutto tace attorno al cantiere (devastato) di Futura, il Museo dei bambini al Pilastro: l'aria che si respira è da quiete prima della tempesta. Camminando nei pressi del parco dedicato ai tre carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini, uccisi al Pilastro il 4 gennaio 1991 dalla Uno Bianca, pochi sanno cosa sia il Museo dei Bambini. Anzi, i più sembrano sostenere il presidio di Mubasta. E il presidio permanente per "salvare il parco del Pilastro dalla speculazione edilizia e dalla cementificazione" va avanti, per ora senza scontri. L’idea degli attivisti, però, è quella di andare direttamente a Palazzo d’Accursio nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Protesta degli attivisti anti Museo dei Bambini: per ora in Comune non si è presentato nessuno

Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: "Vogliamo incontrare il sindaco"Le motoseghe si sono accese poco dopo l’alba, svegliando il Pilastro per il taglio di cinque alberi (dovevano essere ’solo’ quattro, ma ne è stato...

Leggi anche: ‘No al Museo dei bambini, sì al parco’, scatta la protesta del comitato Besta al Pilastro

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Il cantiere per il Museo dei bambini è stato occupato dagli attivisti | FOTO; Perché a Teheran c'è chi teme l'accordo tra il regime degli ayatollah e gli Usa; Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: Vogliamo incontrare il sindaco; Protesta anti-Cpr a Gradisca: Il lager di Stato deve essere chiuso.

Sanremo 2026, l’audio della polizia agli attivisti: Durante un controllo non ha dirittiSta facendo discutere un audio pubblicato dalla senatrice Ilaria Cucchi nel quale si sentirebbe un agente dire a un'attivista durante un controllo di polizia ... lapresse.it

Sanremo 2026, Cucchi pubblica audio controllo Polizia: Da agenti gravi minacce contro attivisti Extinction Rebellion(LaPresse) - 'Durante un controllo di polizia non ha nessun diritto'. Questo si sente nel video diffuso dagli attivisti di Extinction ... stream24.ilsole24ore.com

SANREMO 2026: PROTESTA DAVANTI ALL'ARISTON, 13 ATTIVISTI DI "EXTINCTION REBELLION" ESPULSI DALLA CITTÀ /LE IMMAGINI - facebook.com facebook

Bologna, taglio degli alberi al Pilastro per il Museo dei bambini. La protesta degli attivisti: «Un fermo della polizia» x.com