proteggiamo il valore delle aziende

Il network diginnova include tre aziende: ITCORE, REDI e T4SM, tutte specializzate nell’assistenza alle imprese. Queste realtà offrono servizi e soluzioni per migliorare le attività aziendali e supportare la crescita. Ognuna di loro si occupa di settori specifici, collaborando per offrire un supporto integrato alle aziende clienti. La loro presenza si concentra su diversi ambiti di intervento.

Il network diginnova comprende ITCORE, REDI e T4SM: tre imprese specializzate ad accompagnare le aziende nella trasformazione digitale Sede: Bergamo Dipendenti: 430 Fatturato: 200 milioni Anno di fondazione: 1973 Sito: telmotor.it - diginnova.it Il futuro? Passa per Diginnova. Nato nel 2021 dall’esperienza di Telmotor – compagnia storica del tessuto bergamasco attiva nei settori dell’illuminazione, dell’automazione industriale e della distribuzione di energia, che nel 2023 ha spento cinquanta candeline – Diginnova è un network di tre imprese specializzate nell’accompagnamento delle aziende nella trasformazione digitale, ciascuna con un’expertise diversa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

