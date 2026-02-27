Protagonista della bellissima vittoria nell’87 Ferretti | Battere la Reggiana per la salvezza
Il poeta Sergio Ferretti, figura centrale negli anni ’80, ricorda una vittoria memorabile contro la Reggiana. Ora, con un tono diretto, sottolinea l’importanza di conquistare il risultato nella prossima partita decisiva, ritenendo che la salvezza dipenda dal successo sulla squadra emiliana. La partita al ‘Picco’ rappresenta un momento chiave per il futuro del club.
"La salvezza passa dal ‘Picco’". Il poeta Sergio Ferretti, protagonista negli anni ‘80 di una bellissima vittoria delle Aquile contro la Reggiana, suona la carica: "D’obbligo vincere il match determinante contro i granata emiliani". Ferretti, il match Spezia-Reggiana richiama alla memoria una vittoria del 20 settembre 1987 con lei protagonista. "Vincemmo uno a zero grazie a un rigore siglato dal sottoscritto sotto la curva Ferrovia. Era la prima giornata di campionato, in Serie C1, la Reggiana si presentò al ‘Picco’ con i favori del pronostico perché costruita per vincere il campionato. Noi entrammo in campo battaglieri, spinti da un ‘Picco’ stracolmo di tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
La campagna della collezione Primavera/Estate 2026 è stata scattata proprio nell'abitazione dello stilista. Protagonista: Vittoria CerettiLa campagna Giorgio Armani Primavera/Estate 2026 è stata ambientata per la prima volta in un luogo simbolico: la casa dello stilista.
Leggi anche: GLI AVVERSARI. Biancocelesti carichi a mille: "Battere la Reggiana ci ha dato fiducia»
Discussioni sull' argomento La MotoGP™ infiamma Buriram: il meglio della bagarre dal 2018 a oggi; Settore Giovanile | I risultati della settimana! 16-22 febbraio 2026; A Empoli il fine settimana più dolce dell’anno con la festa del cioccolato e delle goloserie; Angelina Mango torna sul palco con un nuovo look: capelli rossi e unghie gioiello per la data 0 del tour.
Protagonista della bellissima vittoria nell’87. Ferretti: Battere la Reggiana per la salvezzaIl poeta esorta a far valere il ’fattore Picco’. Donadoni? Magari ci si aspettava qualcosa in più, ma se il materiale è questo... ... sport.quotidiano.net
Il VETRO DI #MURANO protagonista della cerimonia di chiusura di MilanoCortina2026 La bellissima opera del maestro vetraio Lino Tagliapietra ha custodito la FIAMMA OLIMPICA, dando risalto di fronte al mondo a una delle #tradizioni più identitarie - facebook.com facebook