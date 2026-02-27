Prosegue l' anticipo di primavera a Milano | tutto merito dell' anticiclone

A Milano l’anticipo di primavera continua con temperature più miti e giornate soleggiate. L’anticiclone ha mantenuto lontane le perturbazioni atlantiche e ha prevalso dopo un periodo di maltempo. Le condizioni attuali favoriscono un clima più caldo rispetto alla media stagionale, con cieli sgombri da nuvole e assenza di pioggia. La situazione si mantiene stabile grazie alla presenza di questa massa d’aria.

Prosegue l'anticipo di primavera a Milano. Tutto merito dell'anticiclone che, dopo una parentesi in cui ha dominato il maltempo, sta tenendo lontane dall'Italia le perturbazioni atlantiche. La situazione non dovrebbe cambiare nei prossimi giorni, stando alle previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo. Le temperature dovrebbero oscillare tra i 10 e i 15°C. Milano, 25 febbraio 2026 - L'anticipo di primavera caratterizza i prossimi giorni ma attenzione, da domenica meglio tenere l'ombrello a portata di mano. Verso il fine settimana infatti, secondo IlMet, potrebbero arrivare piogge.