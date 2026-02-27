Pronostico Verona-Napoli | obbligo dei tre punti contro l’avversario più in difficoltà

Sabato alle 18:00 si gioca Verona-Napoli, una sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Il Verona cerca punti importanti contro un avversario considerato più in difficoltà, mentre il Napoli punta a consolidare la propria posizione in classifica. La partita si svolge allo stadio locale e sarà visibile in diretta tv e streaming. Sono state diffuse le statistiche, le notizie e le probabili formazioni delle due squadre.

Verona-Napoli è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Per il Napoli di Antonio Conte è un momento tutt’altro che semplice. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mezzo del Como, la squadra campione d’Italia in carica ha conquistato a malapena un punto nelle due successive gare di campionato: 2-2 nello scontro diretto con la Roma e sconfitta per 2-1 in quel di Bergamo contro l’Atalanta di Palladino, capace di ribaltare i partenopei nel secondo tempo prima con Pasalic e poi con Samardzic. Una partita, quella... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Argomenti discussi: Verona-Napoli (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici.

