Pronostico Maiorca-Real Sociedad | l’esonero non cambia le cose

Sabato si gioca la partita tra Maiorca e Real Sociedad, valida per la ventiseiesima giornata della Liga. L’allenatore del Maiorca è stato esonerato dopo l’ultima sconfitta, mentre la formazione della Real Sociedad si prepara alla sfida con la rosa attuale. La partita si svolgerà in Spagna e sarà visibile in diretta streaming e su canali dedicati alla competizione.

Maiorca-Real Sociedad è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico L’avventura di Arrasate sulla panchina del Maiorca è finita dopo l’ennesima sconfitta. La dirigenza di casa ha deciso per il cambio di tecnico perché solamente con uno scossone si può ancora pensare alla salvezza. Un intento decisamente complicato. La panchina è stata affidata a Demichelis, ex difensore. Avrà un obiettivo importante da raggiungere. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sarà il miglior debutto per questo tecnico: arriva una Real Sociedad lanciata – anche se nell’ultimo turno ha pareggiato contro l’Oviedo ma ha comunque dimostrato di avere tanto tanto carattere – e che spera di rimettere a posto una classifica non bellissima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

