Pronostico Como-Lecce | sfida alla storia per agganciare il treno Champions

Sabato alle 15:00 si gioca Como-Lecce, una sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A. La partita mette di fronte due squadre che cercano punti chiave per la classifica e per mantenere o migliorare le rispettive posizioni. Le formazioni scelte dai tecnici e le strategie in campo saranno determinanti per il risultato finale. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Como-Lecce è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La storica vittoria a Torino contro la Juve è l’ennesima soddisfazione che il Como è riuscito a togliersi in una stagione che, al di là di quello che sarà il piazzamento finale, ha certificato l’entrata del club lariano in una nuova dimensione, inimmaginabile prima dell’arrivo della ricca proprietà indonesiana. La squadra di Cesc Fabregas è ormai a tutti gli effetti una realtà del nostro campionato e sembra essere già pronta per misurarsi in una competizione europea. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

