Promozione Coppa addio Follo un pareggio amaro

Nel match tra Follo e Angelo Baiardo, le squadre si sono affrontate con determinazione, terminando con un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. La partita si è svolta senza particolari sussulti, con sostituzioni e scambi di battute tra i giocatori che hanno mantenuto alta la tensione sul campo. La promozione della Coppa addio si è conclusa senza vincitori né vinti.