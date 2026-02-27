Promozione Coppa addio Follo un pareggio amaro
Nel match tra Follo e Angelo Baiardo, le squadre si sono affrontate con determinazione, terminando con un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. La partita si è svolta senza particolari sussulti, con sostituzioni e scambi di battute tra i giocatori che hanno mantenuto alta la tensione sul campo. La promozione della Coppa addio si è conclusa senza vincitori né vinti.
Follo 1 Angelo Baiardo 1 Follo: Biancardi, Cozzani, Neri (70’ Milone), Venturini, Raimondi (46’ Giarrizzo), Rovai, Torri, Chiappini, Gilioli (74’ Moretti), Carlini (25’ Perugi), Degano (60’ Parmigiani). All. Bracaloni Angelo Baiardo: Raffo (72’ Vendola), Pascucci (74’ Sommariva), Grani, De Lorenzo, Bagnato, Cocconi (60’ Pinna), Risio, Malinconico, D’Addario (72’ Desiante), Di Pietro, Garrone. All. Mariani Arbitro: Ugolini diLa Spezia Reti: 31’ aut. Raimondi (F), 73’ Parnigiani (F) FOLLO – Il Follo si arena alle semifinali e saluta la Coppa Italia di Promozione, togliendosi comunque enormi soddisfazioni in un importante percorso di crescita dei propri giovani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
