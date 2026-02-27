Promossa come calciatrice? | Dorothea Wierer pubblica il video dei suoi palleggi con Alessandro Del Piero

Dorothea Wierer, campionessa di biathlon e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha pubblicato un video in cui si vede mentre palleggia con Alessandro Del Piero. La sportiva, da poco ritiratasi dalle competizioni, ha condiviso il filmato sui social. Il video mostra Wierer e Del Piero insieme durante un momento dedicato al calcio, suscitando curiosità tra i follower.

"Promossa come calciatrice?". La campionessa di biathlon Dorothea Wierer, fresca medaglia d'argento nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano-Cortina (e che si è appena ritirata dalle competizioni, come annunciato e promesso), ha pubblicato un video in cui palleggia con Alessandro Del Piero. I due, da quanto si apprende, hanno partecipato a un'iniziativa di una nota marca di abbigliamento sportivo.

