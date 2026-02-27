Progettano e costruiscono coltelli con stampante 3D ragazzini segnalati dalla scuola ma non sono imputabili

A Bolzano, due ragazzini sono stati segnalati dalla scuola per aver progettato e realizzato coltelli utilizzando una stampante 3D. Uno dei due si occupava della progettazione, mentre l’altro si occupava della creazione materiale degli oggetti. Non ci sono imputabilità legali nei loro confronti. La vicenda si è verificata recentemente e ha attirato l’attenzione sulla questione.