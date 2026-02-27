Progettano e costruiscono coltelli con stampante 3D ragazzini segnalati dalla scuola ma non sono imputabili
A Bolzano, due ragazzini sono stati segnalati dalla scuola per aver progettato e realizzato coltelli utilizzando una stampante 3D. Uno dei due si occupava della progettazione, mentre l’altro si occupava della creazione materiale degli oggetti. Non ci sono imputabilità legali nei loro confronti. La vicenda si è verificata recentemente e ha attirato l’attenzione sulla questione.
Tensione a scuola, ragazzini portano in classe due lame realizzate con la stampante 3DMomenti caotici qualche giorno fa in una scuola media di primo grado di Bolzano dove due studenti hanno portato in classe due lame di circa 10...
