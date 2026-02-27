Eros Ramazzotti e Alicia Keys si preparavano a esibirsi insieme, quando Conti ha interrotto l’evento per presentare uno spot. La scena si è interrotta improvvisamente, lasciando tutti sorpresi. La collaborazione tra i due artisti sembrava imminente, ma l’intervento ha cambiato i piani e ha portato a un momento inaspettato.

Il piano era già pronto sul palco, Alicia Keys anche. Eros Ramazzotti era in posizione per interpretare l’Aurora nella nuova versione in coppia con la cantante statunitense. Due note sul pianoforte e poi uno sguardo tra i due che si fermano. Un problema tecnico ha interrotto sul nascere l’esibizione. “È il bello della diretta”, si è affrettato a dire Ramazzotti per stemperare la tensione del momento mentre lei continuava a provare per capire se fosse un problema risolvibile. Ma mentre loro provavano a uscire dall’impasse, con le luci ancora basse e la macchina del fumo accesa, a fare irruzione sul palco è stato Carlo Conti, che ha provato a risolvere la situazione lanciando la pubblicità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Problemi Ramazzotti e Alicia Keys. Conti irrompe e lancia lo spot: cosa è successo

Problemi tecnici a Sanremo per Eros Ramazzotti e Alicia Keys, social contro Carlo Conti: "Che figuraccia"- BREProblemi tecnici prima dell’esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026 scatenano critiche social contro Carlo Conti.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti a Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiMilano, 12 febbraio 2026 – Mancano solo dodici giorni al Festival di Sanremo 2026 e diversi sono gli annunci che il conduttore e direttore artistico...

Eros Ramazzotti, Alicia Keys - La aurora (Letra/Testo)

Temi più discussi: Sanremo, la scaletta di stasera, arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys; SANREMO, STASERA RAMAZZOTTI-ALICIA KEYS; Sanremo, Conti: Alicia Keys ed Eros Ramazzotti per la prima volta in anteprima mondiale; Questa sera Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti internazionali a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Alicia Keys si blocca prima di cantare, Conti interviene e Ramazzotti sbotta: Non è colpa mia. Ma poi è apoteosiNella terza puntata del Festival di Sanremo arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che si esibiscono in un duetto storico. Il problema tecnico li blocca, Conti costretto alla pubblicità, mentre il ca ... libero.it

Eros Ramazzotti e Alicia Keys, problema tecnico blocca il duetto: Conti costretto a mandare la pubblicitàImprovviso problema tecnico sul palco dell'Ariston poco prima dell'esibizione di Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. I due artisti avrebbero dovuto intonare il brano ... ilmessaggero.it

Oltre i problemi tecnici, niente e nessuno hanno potuto fermare le vibrazioni che Alicia Keys ed Eros Ramazzotti ci hanno regalato! E Alicia poi ci ha deliziati cantando Empire State Of Mind, momenti unici! #Sanremo2026 #festivaldisanremo #aliciakeys #erosr facebook