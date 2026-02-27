Primo bando per trovare i componenti per la Commissione locale paesaggio | come candidarsi

È stato pubblicato il primo bando per la selezione di cinque membri della Commissione Locale per il Paesaggio. Le persone interessate possono presentare la propria candidatura inviando il curriculum entro il 13 marzo. L’avviso pubblico invita chi desidera partecipare a inoltrare la documentazione richiesta per essere considerato nella procedura di nomina. La selezione avverrà in base alle candidature ricevute entro la scadenza.

È stato aperto l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina di 5 membri della Commissione Locale per il Paesaggio: sarà possibile inviare il proprio curriculum entro il 13 marzo. "Per la prima volta - afferma l'assessora all'Urbanistica Francesca Coppola - la selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio avverrà tramite un bando pubblico, garantendo la massima trasparenza e apertura alle professionalità interessate. La commissione svolge un ruolo essenziale nella formulazione di pareri tecnici e scientifici in merito al rilascio di provvedimenti riguardanti i beni paesaggistici e ambientali". La Commissione dura in carica cinque anni: le sedute, in via ordinaria, si terranno con cadenza settimanale e si svolgeranno preferibilmente nella giornata di giovedì, dalle 8.

Sandra Losi nella nuova Commissione per la qualità architettonica e il paesaggioArchitetto libera professionista, Sandra Losi si è laureata in architettura all’Università di Firenze e ha conseguito un master in “Gestione...

