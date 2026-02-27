Prima pagina Gazzetta dello Sport | Il pressing del Milan per avere il si di Modric

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, riporta che il Milan sta facendo pressing per ottenere il sì di Modric. La trattativa tra il club e il calciatore è in corso, mentre non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali. La notizia si concentra sulle mosse del club rossonero e sull’interesse del giocatore.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con le parole di Comolli: "Spalletti resta qui". La Dea sfida i giganti. Bologna e Fiorentina le coppe continuano. Il debuttante Chivu e una stagione sulle orme di Conte. Il pressing del Milan per avere il si di Modric. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il pressing del Milan per avere il si di Modric” Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric riporta il Milan a -5 dall’Inter”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 14 febbraio 2026. Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Goretzka, il Milan ci prova. E se Modric non rinnova …”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026. Temi più discussi: LA GAZZETTA DELLO SPORT * 25/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 febbraio: la rassegna stampa; LA GAZZETTA DELLO SPORT * 21/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Toro, c'è D'Aversa. Inter-Bodo per la rimonta - La rassegna stampa del 24 febbraio 2026. La Gazzetta dello Sport: Juve, Spalletti resta quiSpalletti resta qui. Si apre con questo titolo la prima pagina lanciata oggi da La Gazzetta dello Sport. II quotidiano dedica il suo titolo principale alla Juventus e alla parole ... tuttonapoli.net La Gazzetta in apertura: Il pressing del Milan per avere il sì di ModricL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: Il pressing del Milan per avere il sì di Modric. La scorsa estate, Luka Modric ... milannews.it Juve danneggiata "Assurdo mandare Pinheiro" Dea: Arsenal o Bayern Bologna avanti Rischio Roma Fiorentina col brivido La prima pagina del Corriere dello Sport di venerdì 27 febbraio #Corrieredellosport x.com Buongiorno, ecco la prima pagina di oggi, venerdì 27 febbraio - facebook.com facebook