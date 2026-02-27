prima il licenziamento di 500 operai

Nel gennaio del 1950, a Modena, si verificò una grave perdita di vite umane durante uno sciopero organizzato dalla Cgil. La protesta riguardava il licenziamento di più di 500 operai delle Fonderie Riunite, una delle più grandi fabbriche della zona. La situazione si sviluppò in un clima di tensione che portò a un tragico incidente, segnando un episodio drammatico nella storia locale.

L’eccidio delle Fonderie Riunite di Modena fu una strage avvenuta a Modena durante lo sciopero del 9 gennaio 1950 indetto dal sindacato Cgil per protestare contro i licenziamenti di oltre 500 operai metalmeccanici delle Fonderie Riunite. Per impedire l’occupazione della fabbrica, gli agenti della Polizia di Stato spararono contro i manifestanti, uccidendo sei operai e ferendo circa 200 persone. L’11 gennaio si svolsero a Modena i solenni funerali delle sei vittime dell’eccidio, alla presenza di oltre 300.000 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

