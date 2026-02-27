Il prezzo del gas all’ingrosso oggi, 27 febbraio 2026, è di circa 0,303 euro per metro cubo standard, equivalenti a 32 euro per megawattora. Il valore si riferisce al prezzo PSV e rappresenta le quotazioni attuali sul mercato all’ingrosso. Nessun altro dato o analisi viene fornita in questa presentazione.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 27 Febbraio 2026, si attesta a circa 0,303 €Smc (pari a 32 €MWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso e viene utilizzato come base per la definizione delle tariffe e dei contratti di fornitura. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un picco di 43,88 €MWh (circa 0,415 €Smc) il 2 Febbraio 2026, il prezzo ha progressivamente perso terreno, stabilizzandosi intorno ai 32 €MWh (0,303 €Smc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

