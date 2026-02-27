Il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato ogni giorno e rappresenta un dato essenziale per chi desidera monitorare le proprie spese energetiche. Oggi, il costo della materia prima è disponibile e permette di verificare rapidamente l’andamento del mercato. Questa informazione è utile per chi vuole confrontare le tariffe o pianificare i propri consumi senza margine di interpretazione.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano permette di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 27 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (riferimento settembre 2025, ultimo dato disponibile). A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

