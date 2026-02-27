A Bologna, all’interno di un ufficio postale, è stato aperto un nuovo spazio dedicato a sensibilizzare i cittadini sui rischi delle truffe. L’obiettivo è fornire informazioni pratiche e strumenti utili per riconoscere e contrastare le frodi, contribuendo a rafforzare la sicurezza nelle operazioni quotidiane. L’iniziativa si inserisce in un’azione di prevenzione rivolta alla comunità locale.

Prevenzione e consapevolezza sono le parole chiave del corner informativo allestito a Bologna, nell’atrio dell’ufficio postale di via dè Foscherari, per le Giornate della Prevenzione Frodi. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Poste Italiane e la Polizia di Stato, mira a fornire ai cittadini strumenti concreti per non cadere nelle reti di organizzazioni criminali sempre più strutturate e tecnologiche. A spiegare l’evoluzione del fenomeno è il sovrintendente Pierluigi Bozzoli del Centro operativo sicurezza cibernetica di Bologna: "Le frodi informatiche sono il nostro obiettivo principale dal punto di vista numerico. Stanno esplodendo insieme al mercato del trading fai da te e delle criptovalute". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prevenire le truffe: Poste inaugura il corner

Carabinieri ed Enel spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gasRitorna a Piacenza l’Enel Energy Bar, l’innovativo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e...

E' stato tra i primi fast food italiani, Paolo Cevoli inaugura il nuovo corner al centro commercialeAl centro commerciale Le Befane, presso lo Spazio Conad, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo Italy & Italy, lo storico marchio nato negli anni...

Temi più discussi: Prevenire le truffe: Poste inaugura il corner; Montefalcione, denunciato un sedicente operatore di Poste Italiane per truffa aggravata; Contro le frodi, due giorni di incontri a Bologna; Truffe ad anziani, come difendersi. A Diso un incontro informativo.

Boscoreale, truffe web e del finto nipote: alle Poste c’è la rete antifrodiTruffa ad una anziana sventata all'interno dello sportello Poste Italiane: truffatore scoperto da personale dell'ufficio di Boscoreale. A svelare l'episodio è Pasquale Raiola, 36 anni, dall’inizio del ... ilmattino.it

Prevenire le truffe, lunedì nuovo incontro al centro sociale CampanellaLa prevenzione è la prima difesa contro le truffe, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso che colpisce soprattutto le persone... La prevenzione è la prima difesa contro le truffe, un fenomeno ... ilrestodelcarlino.it

A Lomazzo tre serate dedicate a prevenire truffe e rischi digitali, incontri aperti ai cittadini. - facebook.com facebook

Aviano, Carabinieri e Alpini insieme per prevenire truffe e furti con incontri informativi. #Friuli #Pordenone #Cultura x.com