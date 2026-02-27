Presunta intossicazione alla mensa scolastica | accertamenti in corso a Sant' Arsenio

A Sant'Arsenio, alcuni bambini sono finiti in ospedale a causa di malori dopo aver pranzato alla mensa scolastica. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire la causa dell’episodio. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute dei piccoli o sui risultati delle verifiche è stato ancora comunicato. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra genitori e insegnanti.

Malori nelle ore successive al pranzo consumato alla mensa scolastica, a Sant'Arsenio: è quanto accaduto ad alcuni bambini finiti all'ospedale di Polla, nei giorni scorsi. Dolori addominali e disturbi riconducibili a una forma di enterite acuta, nella notte tra mercoledì e giovedì. Immediate le.