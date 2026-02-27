Il Consiglio di Stato ha espresso l’auspicio che il 2026 possa segnare un cambiamento importante per la giustizia amministrativa, ipotizzando l’avvio di una riforma ordinamentale molto attesa. Il presidente del Tribunale amministrativo ha sottolineato che questa data potrebbe rappresentare un momento di svolta nel sistema giudiziario. La discussione sulla modifica delle regole si concentra sulla possibile riforma prevista per il prossimo anno.

Il 2026 potrebbe rappresentare una svolta storica per la giustizia amministrativa, con l’avvio di una riforma ordinamentale attesa da tempo. A rilanciare questa prospettiva è stato il presidente del Consiglio di Stato, che nella relazione sull’attività della magistratura amministrativa dello scorso 10 febbraio ha sottolineato la necessità di arrivare a una proposta equilibrata e condivisa, capace di armonizzare le complesse funzioni attribuite al giudice amministrativo. Un passaggio che, oggi, appare meno teorico e più concreto, anche alla luce del clima riformatore che negli ultimi anni ha interessato tanto la giurisdizione ordinaria quanto quella contabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Presidente Tar, il 2026 potrebbe essere l’anno di una riforma tanto attesa

Caregiver, approvato il disegno di legge: avviato l'iter per una riforma tanto attesa«Dopo oltre dieci anni di tentativi falliti, il governo compie finalmente un passo storico per il riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari.

Leggi anche: Annabella Martinelli, "potrebbe essere morta il 6 gennaio": attesa per l'autopsia

Afrique du Nord : aux origines des luttes pour l’indépendance

Temi più discussi: Tar Basilicata, inaugurato anno giudiziario 2026; Anno giudiziario 2026: Tar e Corte dei Conti su Pnrr e frodi; Il presidente del Tar: L'Italia è un paese diviso, spaccato a metà e nel caos istituzionale; Le parole choc del presidente del Tar Friuli: Tutti vantano diritti, anche zingari, migranti e animali.

Presidente Tar, il 2026 potrebbe essere l'anno di una riforma tanto attesaPer la giustizia amministrativa il 2026 potrebbe essere l'anno di una riforma ordinamentale da lungo tempo attesa. (ANSA) ... ansa.it

Tar Calabria: contenzioso in sanità e interdittive antimafia tra le principali emergenzeIl presidente del Tribunale amministrativo regionale Mastrandrea all’inaugurazione dell’anno giudiziario: cresciuta la domanda di giustizia ... corrieredellacalabria.it

Presidente Tar Fvg 'tutti vantano diritti, migranti, zingari e animali'. 'Ma pochi si ricordano di avere doveri e soprattutto oneri' #ANSA x.com

Presidente Tar Friuli "tutti vantano diritti, migranti, zingari e animali” - facebook.com facebook