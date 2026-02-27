Preghiera della sera 27 Febbraio 2026 | Vieni in mio aiuto

Il 27 febbraio 2026, alle sera, viene recitata la preghiera “Vieni in mio aiuto”, rivolta a chi desidera fare un esame di coscienza e trovare un momento di pace. La preghiera invita a affidare ogni preoccupazione al Signore, con l’obiettivo di ottenere un riposo benedetto. Viene condivisa come momento di riflessione e di ricerca interiore prima di dormire.

“Vieni in mio aiuto”: la preghiera della sera per fare un un esame di coscienza e ritrovare la pace. Affidiamo ogni nostro affanno al Signore per un riposo benedetto. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Signore, io ti amo, vieni in aiuto di questo mio amore con l’effusione della Tua sapienza, affinché io possa provare e vedere quanto Tu sei buono, quanto sei mite ed umile di cuore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

