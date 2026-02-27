Preghiera del mattino 27 Febbraio 2026 | Stendi la Tua mano su di me

Da lalucedimaria.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si presenta con l'invito a iniziare la giornata con una preghiera che chiede protezione e conforto, rivolta al Sacro Cuore di Gesù. La semplice richiesta di una mano tesa accompagna chi desidera trovare serenità e forza per affrontare le sfide quotidiane, affidando i propri pensieri e preoccupazioni a un gesto di misericordia e sostegno.

Affida i tuoi affanni al Sacro Cuore di Gesù: recita questa preghiera del mattino per ritrovare la pace interiore e lasciarti guidare dalla sua Grazia. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. O Dio, nostro creatore e redentore, attraverso il Tuo continuo perdono a coloro che si smarriscono nei Tuoi sentieri, Tu accordi anche la vita dell’anima e del corpo. Stendi la Tua mano su di noi, poveri paralitici colmi di errori. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino 27 febbraio 2026 stendi la tua mano su di me
© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 27 Febbraio 2026: “Stendi la Tua mano su di me”

Leggi anche: Preghiera del mattino, 26 Febbraio 2026: “Concedimi la Tua saggezza”

Leggi anche: Preghiera del mattino, 14 Febbraio 2026: “Aiutami a comprendere la Tua Parola”

Morning Prayer for Healing, Strength & Peace of Mind Wednesday February 11 2026 #holyrosarytoday

Video Morning Prayer for Healing, Strength & Peace of Mind ? Wednesday February 11 2026 ? #holyrosarytoday

Discussioni sull' argomento I Segretari delle Missioni a Nagasaki per rinnovare l’Evangelizzazione in Asia Orientale; Esercizi spirituali, Varden: la pace cristiana, condizione per una società trasformata; Papa Leone XIV in ritiro spirituale fino al 27 febbraio; Morto Domenico Caliendo, i funerali nel Duomo di Nola: la diretta su Canale 21.

Preghiera del mattino, 12 Febbraio 2026: Aiutami ad ascoltare la Tua voceIl giovedì è il giorno dell'Eucaristia. Affida la tua giornata al Signore con questa preghiera del mattino per incontrarlo in ogni momento. lalucedimaria.it