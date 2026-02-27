Preghiera del mattino 27 Febbraio 2026 | Stendi la Tua mano su di me

Oggi si presenta con l'invito a iniziare la giornata con una preghiera che chiede protezione e conforto, rivolta al Sacro Cuore di Gesù. La semplice richiesta di una mano tesa accompagna chi desidera trovare serenità e forza per affrontare le sfide quotidiane, affidando i propri pensieri e preoccupazioni a un gesto di misericordia e sostegno.

Affida i tuoi affanni al Sacro Cuore di Gesù: recita questa preghiera del mattino per ritrovare la pace interiore e lasciarti guidare dalla sua Grazia. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. O Dio, nostro creatore e redentore, attraverso il Tuo continuo perdono a coloro che si smarriscono nei Tuoi sentieri, Tu accordi anche la vita dell’anima e del corpo. Stendi la Tua mano su di noi, poveri paralitici colmi di errori. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 27 Febbraio 2026: “Stendi la Tua mano su di me” Leggi anche: Preghiera del mattino, 26 Febbraio 2026: “Concedimi la Tua saggezza” Leggi anche: Preghiera del mattino, 14 Febbraio 2026: “Aiutami a comprendere la Tua Parola” Morning Prayer for Healing, Strength & Peace of Mind Wednesday February 11 2026 #holyrosarytoday Discussioni sull' argomento I Segretari delle Missioni a Nagasaki per rinnovare l’Evangelizzazione in Asia Orientale; Esercizi spirituali, Varden: la pace cristiana, condizione per una società trasformata; Papa Leone XIV in ritiro spirituale fino al 27 febbraio; Morto Domenico Caliendo, i funerali nel Duomo di Nola: la diretta su Canale 21. Preghiera del mattino, 12 Febbraio 2026: Aiutami ad ascoltare la Tua voceIl giovedì è il giorno dell'Eucaristia. Affida la tua giornata al Signore con questa preghiera del mattino per incontrarlo in ogni momento. lalucedimaria.it PREGHIERA DEL MATTINO Eccomi, Signore, solo come Ester quando venne il tempo di intercedere per la salvezza del suo popolo; eccomi solo come Maria nei giorni terribili della Passione e della sua passione per la redenzione del mondo; eccomi solo nel - facebook.com facebook