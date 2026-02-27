Prefettura e Comune contro le truffe

Prefettura e Comune uniscono le forze per contrastare le truffe, puntando a sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e a migliorare la percezione di sicurezza nel quartiere. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni e cittadini, creando un ambiente più protetto e consapevole. Si lavorerà su iniziative condivise per informare e coinvolgere la comunità in modo diretto e pratico.

Consolidamento dell'impegno a fare squadra per promuovere la cultura della prevenzione e rafforzare il senso di sicurezza e fiducia all'interno della comunità. Con questo spirito, presso la Prefettura di Fermo è stato sottoscritto il nuovo Protocollo d'intesa 'Truffe agli anziani', siglato dal Prefetto Edoardo D'Alascio e dal sindaco facente funzione del Comune di Fermo, Mauro Torresi. L'iniziativa rafforza la collaborazione istituzionale tra Prefettura e Comune con l'obiettivo di mettere in campo azioni coordinate e mirate per prevenire e contrastare le truffe ai danni delle persone anziane, fascia della popolazione sempre più spesso bersaglio di raggiri.