Predoni delle discariche rubavano metalli e li rivendevano | 19 indagati

In provincia di Pavia, 19 persone sono state messe sotto indagine per aver sottratto metalli e altri rifiuti dalle discariche della zona, per poi rivenderli. Le indagini hanno portato alla scoperta di un’attività illecita che coinvolge vari soggetti, tutti accusati di furto e ricettazione di materiali. L’operazione ha portato alla perquisizione di diversi locali e mezzi utilizzati dagli indagati.

Mortara (Pavia), 27 febbraio 2026 – Predoni delle discariche, rubavano metalli e altri rifiuti per poi rivenderli. Sono 19 le persone, residenti nel Pavese e nel Milanese, indagate per furto aggravato, ricettazione e gestione illecita di rifiuti. L'operazione, portata a termine dai carabinieri forestali della stazione di Mortara, è stata denominata "Old Iron". gli indagati rubavano anche nelle discariche, portando via ferro, alluminio e Raee, i rifiuti elettrici ed elettronici, che poi vendevano a una società di Mortara (Pavia) che li commercializzava. Il traffico illecito interessava le isole ecologiche comunali di Gambolò e Tromello con la compiacenza dei dipendenti della ditta che si occupa della sorveglianza degli impianti.