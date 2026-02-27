Prada | disciplina stratificazione e identità in movimento

Prada presenta una nuova collezione in cui la passerella diventa un vero e proprio spazio di riflessione, non solo una vetrina di abiti. La sfilata mette in mostra un mix di discipline, stratificazioni e cambiamenti di identità, trasformando la moda in un modo per esplorare diverse interpretazioni di stile. È un evento che va oltre la semplice esposizione di capi, diventando un dispositivo di pensiero.

La collezione Autunno Inverno 2026 2027 presentata alla Milano Fashion Week conferma postura intellettuale, scegliendo di lavorare non sull'effetto, ma sulla costruzione. Miuccia Prada e Raf Simons continuano ad interrogare il concetto stesso di identità attraverso il vestire, e questa volta lo fanno mettendo al centro la stratificazione come gesto esistenziale prima ancora che stilistico. La scenografia, essenziale e controllata, lascia spazio alla concentrazione sul corpo e sui volumi; nessuna distrazione, nessuna sovrastruttura narrativa forzata solo materia, silhouette, trasformazione.

