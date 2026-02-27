Poste sale sulla Nuvola e fa 2,2 miliardi di utili

Poste Italiane ha annunciato risultati finanziari molto positivi per il 2025, con utili che superano i 2,2 miliardi di euro. La società ha raggiunto livelli di redditività mai visti prima e sta pianificando l'avvio di un nuovo polo finanziario integrato. L'obiettivo è combinare i servizi di pagamento di PostePay con le attività bancarie di BancoPosta, creando un'offerta più completa per i clienti.

Forte di nuovi risultati record, con una reddittività a livelli storici, Poste licenzia i numeri del 2025 e lancia un nuovo polo finanziario che integri i servizi di pagamento e quelli finanziari, quindi che unisca la società dei pagamenti PostePay nel BancoPosta. Il gruppo trova poi un tesoretto da almeno mezzo miliardo dalle future sinergie annunciate per i prossimi mesi con la riorganizzazione programmata e annunciata proprio ieri: 120 milioni in quattro anni sono i risparmi attesi dall'AI che sarà chiave nel nuovo piano; a questi vanno aggiunti 400 milioni di risparmi sui costi IT. Ma anche le sinergie con Tim su vari fronti da cui sono attesi ulteriori risparmi (nonché un dividendo di 100 milioni dal 2027); e le sinergie derivanti dal nuovo polo finanziario e dai servizi tlc ed energia che andranno sotto la capogruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

